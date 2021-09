À Strasbourg, le rayon vert de la cathédrale annonce l’automne

Pas un nuage à l’horizon, une cathédrale en plein soleil… toutes les conditions semblent réunies pour que le mystérieux rayon vert apparaisse ce mercredi. Ce rayon vient nimber d’une lumière très particulière le visage du Christ. C’est lui qui marque deux fois par an le changement d’équinoxe. À l’extérieur, l’automne sème ses premiers indices : des marrons et des hortensias qui tentent de prolonger leur été. Au parc de l’Orangerie, la palette reste aussi dans les verts. L’automne, ici, on l’apprécie, d’autant que l’été a été maussade et pluvieux. Chez des maraîchers strasbourgeois, le changement de cycle est plus marqué. L’automne, pour ces professionnels, ce n’est pas la fin des travaux des champs. Au pied de la cathédrale, on pense plutôt à un été indien qu’au rayon vert de l’automne. Les terrasses sont très courues, mais la petite laine est indispensable. Le rayon vert, fidèle à son rendez-vous, sera encore visible pendant quelques jours si le soleil gagne sa bataille contre les nuages.