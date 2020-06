À Strasbourg, les terrasses ont pu rouvrir

Enfin, le quartier de la Petite France, à Strasbourg, revit. Ses terrasses sont de nouveau ouvertes et tout le monde en profite. Pour le moment, les places sont limitées à 170 au lieu de 270. Néanmoins, c'est un vrai bonheur pour les Strasbourgeois de s'y retrouver. Pour ce qui est des mesures sanitaires, le port de masque est obligatoire sur les lieux et les gestes barrières doivent être respectés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.