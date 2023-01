A-t-on droit à une facture et à une garantie décennale sans avoir payé la totalité de ses travaux ? Le 13H à vos côtés

Pour rappel, la facture est obligatoire à partir de 25 euros de contrat de prestation de services. Mais notre téléspectateur n'en a pas reçu car il n'a pas payé la totalité de ses travaux. En ce qui concerne la garantie décennale, elle est aussi obligatoire dès lors qu'on entreprend une construction, une extension ou une rénovation sur la structure du bâtiment. Puisque notre téléspectateur a fait appel à une entreprise de paysagiste pour faire des travaux de maçonnerie, l'entrepreneur est donc concerné par la garantie décennale. Pour être sûr de pouvoir bénéficier de la garantie décennale, il faut avoir une attestation d'assurance responsabilité civile décennale. Avant le début des travaux, l'entreprise a l'obligation de la remettre au client. Si tel n'est pas le cas, il doit la réclamer à l'entrepreneur. Une entreprise qui commencerait les travaux sans assurance risque une amende de 75 000 euros et six mois d'emprisonnement. Une fois cette attestation d'assurance responsabilité civile décennale en possession du client, il lui suffit ensuite de prouver une relation contractuelle avec l'entrepreneur (des bons de commande, des devis ou des paiements) et de démontrer la réception des travaux pour bénéficier de la garantie décennale. À noter que c'est à partir de la réception des travaux que va commencer la garantie décennale. T. Coiffier