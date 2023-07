A-t-on le droit de se promener partout et librement avec son chien ? Le 13H à vos côtés

Une question que se posent beaucoup de maîtres : est-ce que j’ai le droit de me promener partout avec mon chien librement ? En ville, les chiens doivent être tenus en laisse. Le maire peut interdire leur accès dans certains lieus comme les jardins publics. En-dehors des villes et en forêt, on peut laisser son chien se balader librement s’il n’est pas considéré comme dangereux. Mais il doit rester à moins de 100 mètres de son propriétaire. De nombreuses plages sont interdites aux chiens. Pour éviter les mauvaises surprises, il faudrait vérifier avant de partir, auprès de la mairie ou sur le site plages.tv. Si vous prenez le train, il faut prendre un billet pour votre animal de compagnie. En avion, tout dépend de la compagnie aérienne et du poids de l’animal. Le propriétaire d’un logement à saisonniers a le droit d’interdire la présence d’animaux de compagnie, même chose à l’hôtel. On peut aussi vous demander une caution supplémentaire. Dans tous les cas, le maître est responsable des dommages causé par son compagnon. A. Bazar