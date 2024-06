À table avec les routiers !

Midi, dans cette petite commune, impossible de rater La Bourgade. Ce bar-restaurant est au cœur de ce bourg de 800 habitants. Dans cette salle, toutes les générations se côtoient et les plats faits maison font l'unanimité. "Il n'y a pas de chef étoilé, mais c'est une très bonne cuisine. On lui donnerait bien des étoiles", nous a confié une cliente. À la barre depuis 42 ans, Marie-Odile Croguennec en cuisine. Elle fait des frites tous les jours. Juste à côté, c'est Jean-François Croguennec qui tient le bar. Mais à 68 ans tous les deux, il est grand temps de partir à la retraite et ils comptent sur SOS Villages pour vendre leur affaire. "Il y a du monde, de la clientèle. Les couverts, c'est entre 60 et 70. Ici, c'est un petit bar familial, les gens sont chez eux", nous ont-ils expliqué. Au comptoir, le départ en retraite du couple de gérants est dans toutes les conversations. L'annonce compte le bar, le restaurant, la cuisine toute équipée de Marie-Odile Croguennec et un logement à l'étage. La Bourgade a tout pour plaire à ses futurs repreneurs. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens