À Tatihou, un festival au rythme de la marée

Sur la plage de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), le vent souffle sur les bannières colorées. À seize heures, le départ vers l'île Tatihou va bientôt être donné. La marée est au plus bas, avec 15 à 20 cm d'eau. La mer s'est retirée sur deux kilomètres, faisant place à une balade au milieu des parcs à huîtres. Au loin, l'île fait son apparition après 20 minutes de traversée, sans compter les pauses. Sur le trajet, 30 bénévoles balisent le chemin pour guider les festivaliers. "Le but, c'est de faire une fête populaire en couleur et joyeuse pour cette première traversée qui marque le début du festival sur l'île", explique Pascal Banning, chargé de médiation du festival. Pendant cinq jours, l'île, site naturel protégé, n'attire plus que par son chapiteau où ont lieu les concerts. Des musiciens, venus d'Irlande, y trouvent une forme d'exotisme. Depuis 28 ans, le festival a fidélisé un public et conquis chaque année de nouveaux adeptes. Mais attention, la règle à Tatihou, c'est de ne pas trop s'y attarder. À 18h45, la marée commence à monter. C'est le retour vers le continent. TF1 | Reportage A. Benaouina, T. Fribourg