A Teuillac, le vide-grenier du printemps joint l'utile à l'agréable

Une tradition de lundi de Pâques se perpétue à Teuillac, en Gironde. C'est le vide-grenier du printemps où toute la famille sort, profitant de la météo. Ceux qui étaient matinaux ont pu dénicher ce qu'ils n'espéraient plus. D'autres achètent suivant le coup de cœur. Pour les vendeurs, c'est l'occasion de se débarrasser de ce qui encombrait la maison, de gagner de l'argent, et surtout pour le plaisir de rencontrer les gens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.