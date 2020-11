"A toi", l'album hommage à Joe Dassin

De jeunes artistes comme Les Frangines et Carla Georges chantent Joe Dassin. A l'origine du projet, Jonathan et Julien, les fils du chanteur. Ils ont tous deux la quarantaine et sont interprètes. C'est dans une pièce aux 40 disques d'or qu'ils évoquent leur mission. Avec "A toi", un album hommage, ils souhaitent faire vivre la mémoire et le patrimoine artistique de leur père et ce avec respect. D'après Julien Dassin, les reprises sont relativement proches des chansons originales. Certaines ont toutefois été quelque peu modernisées. Un album qui tombe à pic puisque cette année marque le 40ème anniversaire du départ de Joe Dassin. Pour ses fils, c'est une manière de passer le flambeau à la jeune génération. Pour ce nouvel album de quatorze titres, 30 artistes ont été sollicités. Pour eux, chaque titre raconte une histoire intemporelle. Des mots simples pour dire des choses fortes, voilà le style de Joe Dassin. Un tour de force que très peu ont réussi à faire. D'après Axel Red, "grâce à lui, on ose utiliser le mot variété avec une sorte de fierté".