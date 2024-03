À Toulouse, un immeuble en péril s'effondre

Un nuage de fumée submerge le centre-ville de Toulouse. Il est une heure du matin. Les noctambules réalisent qu’un immeuble vient de s’écrouler… un tas de décombres. Cet immeuble était vide depuis plusieurs jours, évacué par précaution. Des travaux d’étaiement ont été lancés. La nuit dernière, les habitants des bâtiments voisins sont réveillés par les pompiers. Toute la matinée, les pompiers inspectent les décombres. Aucune victime, mais Michael Drilhole a perdu son commerce. Il était installé au rez-de-chaussée de l’immeuble effondré. "On est passé à rien en quelques jours, en quelques heures. Je ne sais même pas comment l’expliquer", confie-t-il. Nous avions rencontré Michael ce mercredi. C’est lui qui avait donné l’alerte après des craquements inquiétants, puis un mur en miettes. Dans ce quartier historique ce samedi matin, d’autres habitants s’interrogent : "Quand on voit l’ancienneté des immeubles autour, on se dit qu’on n’est pas à l’abri de ça". Un large périmètre de sécurité reste en place, alors que les opérations de déblaiement vont démarrer. Prises en charge par la ville, les 23 personnes évacuées cette nuit devront donc attendre avant de regagner leur domicile. TF1 | Reportage E. Lefebvre, E. Assalit, M. Larradet