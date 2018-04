A Tournefeuille, les jardiniers ont retrouvé le sourire

Avec 23 degrés au thermomètre et un beau soleil ce 6 avril 2018, le printemps est bel et bien là. Les jardins partagés reprennent vie, en même temps que la nature. Dans sa parcelle, Michel s'attèle joyeusement avec sa grelinette, une fourche à double manche. Il nous apprend d'ailleurs que le ver de terre est l'ami du jardinier comme la paille qui permet de protéger les premières cultures. Au cœur de ce jardin, dans une serre partagée, des plantes par dizaines attendent leurs heures bien au chaud. Des cultivateurs aux animaux de la basse-cour, tout le monde a retrouvé le sourire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.