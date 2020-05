A tous les soignants, merci !

Le confinement n'est pas terminé et les soignants sont toujours au coeur du combat. Pour leur faire un hommage, un groupe de mamans d'enfants nés en 2014 ont réalisé un clip. "Nous voulons dire merci à toutes les personnes qui nous aident à combattre le virus et à mieux vivre le confinement. Vous êtes nos héros du quotidien. Gros bisous !". Découvrez le clip en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.