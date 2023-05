Etats-Unis : à 13 ans, elle fait fuir un requin

Avec sa caméra, ce pêcheur s'imaginait immortaliser ses futures prises au large d'Hawaï. Il n'imaginait pas ce qui l'attendait : un requin-tigre l'a percuté. Sur le moment, il dit avoir songé à une tortue, jusqu'à ce que la mâchoire se plante dans son kayak, à moins de cinq centimètres de sa chaussure. La frayeur d'une vie, vécue déjà la veille en Floride à des milliers de kilomètres de là, par une adolescente de 13 ans. Assise dans l'eau, près de la plage avec une amie, elle ressent d'abord un choc intense dans l'abdomen. C'est un requin-bouledogue. Elle raconte : "J’ai vu qu'il était en train de me mordre au ventre. Je suis devenue comme enragée, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'éloigner". Elle hurle et donne des coups de poing. "Il m'a lâchée et il est revenu. Il m'a mordu à nouveau à la jambe. C'est là que je me suis mise à courir", ajoute-t-elle. Elle a eu 19 points de suture et des entailles aux bras, aux doigts, au ventre et aux genoux, mais pas de séquelles graves, ni physiques, ni psychologiques. La jeune fille a même confié vouloir retourner à l'eau dès que possible. Reportage > TF1 | Reportage O. Santicchi, D. Xainte