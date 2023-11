À vélo pour un tour gourmand

Déjà 6 000 kilomètres parcourus à vélo, avant d’arriver en Touraine. À Rivarennes (Indre-et-Loire), Baptiste Ecalle commence sa journée au coin d’un vieux four à bois. Philippe Blot l’accueille pour la nouvelle étape de son tour de France. Ce jour-là, il fait découvrir une spécialité locale : la poire tapée. La tradition remonte au Moyen Age. L’outil s’appelle le "Platissoire". Les fruits sont aplatis et longuement déshydratés dans un four. À 24 ans, Baptiste est toujours accueilli avec enthousiasme par les artisans. "Il y a plein de produits en fait, comme la poire tapée, où on ne se dit pas qu’il y a plusieurs jours, voire une semaine de préparation derrière pour le faire", explique-t-il. Ce tour de France, il est diffusé sur les réseaux sociaux. Il a déjà exposé l’aligot dans l’Aubrac, l’huile de noix en Dordogne. Baptiste fait découvrir des produits, mais aussi une histoire et des savoir-faire. "Je me focalise sur dix, quinze produits par région". Ces rencontres, ces dégustations nourrissent sa curiosité. Il poursuivra son tour de France gourmand jusqu’au printemps. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély