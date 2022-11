À vélo pour vivre le Mondial

L’émotion est à la hauteur de l’exploit. Plus de 7 000 kilomètres parcourus depuis leur départ du Stade de France fin août. Les deux jeunes Français ont mérité leur comité d’accueil. "Nous, on s’est juste dit, on va aller au Qatar à vélo, mais on n’a jamais imaginé tout ça", confie Mehdi Balamissa. "On est allé du stade de la première étoile de l’Équipe de France, le Stade de France, au stade de la première étoile, on l’espère", affirme à son tour Gabriel Martin. Trois mois donc que Mehdi et Gabriel pédalent tous les jours ou presque, de l’Europe à la Turquie, avant 2 000 km à travers les paysages arides de l’Arabie Saoudite. Et beaucoup de souvenirs. Trois mois aussi à dormir chez un habitant ou sous la tente. Ce jeudi matin, nous les retrouvons à quelques kilomètres de Doha, en train de remballer une dernière fois leurs affaires. Ils ne sont pas mécontents de laisser quelques galères derrière eux. Leur odyssée a rassemblé toute une communauté sur Internet. Pour l’étape finale, les deux amis ont été rejoints par des cyclistes locaux. Le vélo est un sport fédérateur, tout comme le football. C’est désormais en spectateurs que Mehdi et Gabriel vont participer à d’autres exploits sportifs. TF1 | Reportage A. Tassin, A. Ponsar