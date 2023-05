À vendre chapelle et salle de sport... pour payer les factures

A Bourganeuf (Creuse), pas question de s'endetter ou d'augmenter les impôts. Sur les trois biens mis en vente par la commune, le monument historique du XIIe siècle suscite le plus l'intérêt. Autrement dit, un éventuel acheteur ne pourra pas peindre en rose ou casser les voûtes. Mais transformer la chapelle en commerce, c'est possible et c'est même l'idée de Marlène Peter. La jeune femme vend des produits du terroir. Installée de l'autre côté de la rue, elle a déjà fait une offre. "C'est un lieu qui fait rêver parce que c'est atypique", explique-t-elle. Ses clientes sont déjà prêtes à la suivre. Et sur le marché, les habitants ont plein d'idées. La commune compte 2 500 âmes, et avec la crise, la mairie doit dépenser trois millions d'euros en frais de fonctionnement comme l'eau, le chauffage ou l'électricité. Une facture colossale qui oblige les élus à s'adapter. Enfin, l'argent recueillit grâce à la vente de ces biens pourrait, prochainement, servir aussi à la rénovation de deux églises de la commune. TF1 | Reportage N. Chiesa, E. Sarre