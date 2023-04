À vendre : gendarmerie, centre des impôts ou maison forestière

Voici un immeuble de cinq étages, inoccupé. Nous sommes les premiers à le visiter avec Bénédicte Martin. Elle n’est pas agent immobilier, elle est gestionnaire de patrimoine pour l’État. Elle s’occupe de la vente de ce bâtiment, vide depuis le départ de la Direction départementale des territoires. Son prix est fixé selon les mêmes règles que le parc privé. Ici, il faudra débourser près d’un million d’euros. Chaque année, l’État cède plusieurs centaines de ses propriétés : des immeubles de bureaux, des terrains boisés, ou encore une ancienne gendarmerie. Ce n’est pas nouveau, mais Julien Bonichot, notaire, l’a remarqué : de plus en plus de biens publics sont à vendre depuis quelques années. Un peu partout dans le pays, ces ventes ont rapporté 203 millions d’euros en 2022. L’État ne vend cependant pas n’importe comment. L’offre financière ne suffit pas, d’autres facteurs sont privilégiés. Il est, entre autres, question d’éthique. En tout cas, l’an dernier, plus de 650 entreprises et particuliers ont acheté un bien ayant appartenu à l’État TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin