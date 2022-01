A Verdun, les patients Covid sont suivis à distance

Avec son kiné, Régis, 64 ans, enchaîne les exercices pour se remettre du Covid. Hospitalisé il y a deux mois, il a pu rentrer chez lui au bout de quinze jours grâce à un bracelet qu'il porte à son bras. Connecté jour et nuit à un téléphone, il permet au service pneumologie de l'hôpital de Verdun de suivre à distance et en permanence les paramètres vitaux des patients gravement affectés par le virus. Immédiatement, la prise d'oxygène peut donc être adaptée avec l'aide des infirmiers ou kiné qui continuent à suivre les patients au quotidien. Pour Régis, son bracelet connecté a tout changé. "Je serais resté plus longtemps à l'hôpital si j'avais pas le bracelet", confie-t-il. Actuellement, 16 patients sous oxygène sont suivis à distance par l'hôpital de Verdun. Ce qui libère autant de places dans le service dédié au Covid, mais également pour tout le service pneumologie. Le bracelet médical connecté, conçu et fabriqué en Bretagne, est utilisé par l'hôpital de Verdun pour les patients victimes du Covid, mais il fait aussi l'objet d'une étude pour d'autres pathologies respiratoires. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse