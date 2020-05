A Vichy, les fortes chaleurs poussent à rechercher l'ombre

Le soleil est au rendez-vous en ce pont de l'Ascension. A Vichy (Allier), les parcs ombragés sont les plus prisés. Ils sont considérés comme des refuges avec 20°C dès neuf heures du matin et 28°C attendus pour l'après-midi. Une chaleur qui anime les discussions entre amis mais qui ne ravit pas toujours, en précisant le peu de réserve d'eau durant l'hiver. Hormis ce samedi, le beau temps sera pourtant bien présent toute la semaine prochaine en Auvergne.