A Villefranche-de-Conflent, les habitants doivent s'accommoder à une coupure d'eau

A Villefranche-de-Conflent, dans les Pyrénées-Orientales, le printemps a été particulièrement pauvre en pluies. Le niveau des nappes phréatiques est au plus bas et des fuites d'eau s'observent dans les infrastructures de captage de la commune. La mairie a alors décidé de couper l'eau des habitants d'un quartier tous le soirs, dès 21h jusqu'à 6 heures 30 du matin. Une situation qui oblige les ménages à s'accommoder.