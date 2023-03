À voir et à entendre, les surprises de La Réunion

Un souffle dans les airs et des couleurs étonnantes sous la terre, des paysages dessinés par les coulées de lave. Ce geyser d'eau de mer est une curiosité géologique typique des îles volcaniques. Les Réunionnais appellent cet endroit le Souffleur, comme si les roches volcaniques immergées constamment par les vagues avaient besoin de respirer. Jean-Luc vient pêcher régulièrement. C'est en s'approchant un peu plus près qu'on comprend le fonctionnement du Souffleur. En dessous se trouve une grotte remplie d'eau et d'air. Ce dernier repousse totalement l'eau. Si la grotte du Souffleur est inaccessible, il en existe une autre un peu plus loin découverte par hasard par Jonathan, vidéaste amateur. La roche s'est érodée avec les vagues. Une faune et une flore exceptionnelles s'y sont installées. La grotte que Jonathan a surnommée "Aquarelle" offre un spectacle saisissant. Des couleurs turquoises et roses, presque fluorescentes. Il existe probablement sur l'île bien d'autres endroits comme celui-ci. Mais mieux vaut les garder secret pour préserver leur biodiversité. TF1 | Reportage H. Capis, T. Dell'Aquila, S. Barencourt