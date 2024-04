A13 fermée : le viaduc est-il fragilisé ?

Opération de colmatage ce samedi matin sur l'autoroute A13. Ce n'est pas une réparation, mais une sorte de pansement pour que la pluie ne s'infiltre pas dans la fissure. Vendredi encore, cette dernière était bien visible entre le viaduc et le tunnel de Saint-Cloud, deux centimètres de large et jusqu'à 80 centimètres de profondeur. Les capteurs qui surveillent la chaussée ont permis de constater d'autres fissures. À quatre mètres sous la chaussée, sur une canalisation, et c'est ce qui inquiète les autorités. Ces fissures sont causées par un mouvement de terrain. A-t-il été provoqué par les récentes fortes pluies ou les travaux en cours, juste en contrebas de l'autoroute ? Pour le moment, toutes les pistes sont envisagées. Une chose est sûre, ce viaduc est un vieil ouvrage, construit il y a 50 ans, selon une méthode spécifique, l'assemblage de béton précontraint. Autrement dit, des blocs reliés par des câbles, à l'air libre. Et c'est tout le problème. Un incident a déjà été constaté en 2018 sur le pont de l'’île de Ré, construit selon la même méthode. Un câble avait cédé, rongé par la corrosion. TF1 | Reportage P. Corrieu, R. Sygula, M. Merle