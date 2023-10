A69 : la crainte d'une nouvelle ZAD

Ils s'organisent pour ne pas plier. Les manifestants de samedi sont en train de créer une ZAD (Zone à défendre) dans ces maisons, dont les propriétaires étaient expropriés. "Tout le monde sait qu'on a essayé tous les moyens. C'est un moyen encore pacifique. Mais voilà, il faut que le dialogue se fasse", explique un militant du collectif "La voie est libre". Alors, chacun selon ses compétences et ses envies donne un coup de main. Il y a ceux qui sécurisent les lieux parpaing après parpaing. Dans son arbre, en bord de route, cette militante surveille les allées et venues des forces de l'ordre. Pour l'instant, absent sur les lieux, seul un hélicoptère fait une allée et venue. Sur la propriété, chaque espace est utilisé. Ici, vous avez le coin cantine où chacun peut venir se ravitailler. Les militants revendiquent tous une fibre écologique et veulent sauver ces terres. Actuellement, les forces de l'ordre sont en train de charger pour essayer de déloger les occupants. Mais tous sont prêts à occuper durablement cette ZAD. TF1 | Reportage P. Mislanghue, M. Larradet