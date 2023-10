A69 : les opposants à la future autoroute ne désarment pas

Des tensions sont à craindre dès ce samedi dans le Tarn. La manifestation va commencer et pour l’instant, tout se déroule dans une ambiance calme et conviviale. Un important dispositif de sécurité a été mis en place. Pour accéder au site, nous avons dû franchir plusieurs barrages de police avec des fouilles de véhicules. D’après la préfecture du Tarn, des pioches, des barres de fer et des boules de pétanque ont été saisis. L’État craint la présence de quelques centaines de perturbateurs extérieurs à la manifestation. Dans le cortège, des familles, des gens de la région, de toutes les générations confondues, mais nous avons également pu noter la présence de nombreux black blocs. Lundi, les "écureuils", comme ils se nomment, ont été délogés de leurs arbres qu’ils occupaient depuis plusieurs semaines. Ils seront 8 000 aujourd’hui à manifester à Saïx, d’après les organisateurs. Et tous espèrent l’annulation de ce projet. TF1 | Duplex P. Mislanghe