Abandons d'animaux : les refuges saturés

Les animaux de compagnie seraient de plus en plus nombreux à se retrouver sans toit depuis quelques mois. C’est ce que constate Laurent Blanchard Talou, responsable associatif. Il recueille depuis quatorze ans des animaux abandonnés pour les placer. Il tire aujourd'hui la sonnette d’alarme. "Il n’y a eu aucune ou très peu de stérilisations de chats lors du premier confinement. Et on se retrouve cette année avec une surpopulation féline impressionnante", explique-t-il. La SPA aussi s’inquiète : les capacités d’accueil sont atteintes. Dans l’Hexagone, 12 500 animaux abandonnés ont été recueillis par l’association depuis trois mois, soit 7% de plus qu’en 2019. Ici, on responsabilise les adoptants, mais il reste beaucoup à faire. Et le pire est peut-être encore à venir. Dans ce refuge, près de Bordeaux, on ne note pas de hausse d’abandon de chiens, mais on reste vigilant. Une levée totale des restrictions de voyage et de vacances pourrait entraîner une nouvelle hausse des abandons pour les animaux qui n’auront servi que de distraction pendant la crise sanitaire.