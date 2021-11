ABBA de retour après 40 ans avec son nouvel album "Voyage"

Quatre lettres pour deux filles, deux garçons et le plus nordique des groupes pop. En 2021, qui a pu passer à coté de ces Suédois ? Le phénomène naît en 1972 à Stockholm, en Suède, en pleine vague disco. Le groupe frappe fort avec ses mélodies particulièrement efficaces. Elles feront vendre près de 200 millions d'albums. Un demi-siècle après, les deux compositeurs Benny et Bjorn n'en reviennent toujours pas. "Le vrai secret ce sont les voix de nos deux chanteuses. Grâce à elles, je peux dire : ça c'est ABBA ! Sans même reconnaitre la chanson", confie Benny. Aujourd'hui, ABBA revient avec ce nouvel album teinté de nostalgie et un peu éloigné de la disco. Un retour en grande pompe, conférences de presse dans le monde entier à l'appui. A cette occasion, le spectacle sera incroyable. Un show virtuel pour lequel des avatars des quatre artistes ont été créés en studio. Leurs visages ont été reproduits en 3D. Le tout sera projeté sur un écran de 30 mètres de long avec une dizaine de musiciens, eux, en chair et en os. Le premier rendez-vous est fixé fin mai à Londres pour un voyage dans le temps et dans l'espace façon ABBA.