Abbaye, thermes… insolites sur les chemins de Compostelle

Les premiers rayons du soleil peinent à percer la forêt. Avant de s’élancer pour une nouvelle journée de marche, Sarah a passé la nuit à Conques. Son abbaye est une halte incontournable sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les pèlerins viennent y recevoir la bénédiction avant de reprendre leur bâton. Étape du jour : 22 km. Conques est le départ d'un nouvel itinéraire : 253 km entre l’abbaye Sainte-Foy et la basilique Saint-Sernin de Toulouse. Passé le pont des pèlerins, le sentier s’enfonce dans la forêt, et ça grimpe. Des randonneurs guident les pèlerins. Après quelques centaines de mètres, on quitte la forêt pour arriver aux thermes, la première étape. Cransac-les-Thermes est un sentier relativement sportif. Au Nord de l’Aveyron, Cransac a connu plusieurs vies. Cité thermale fondée par les Romains, la découverte de charbons a changé le destin de ce petit village de 500 habitants. En 1848, Cransac-les-Eaux devient Cransac-les-Mines. Des années plus tard, il est rebaptisé Cransac-les-Thermes. En faisant une halte ici, le pèlerin pourra calmer ses douleurs après des heures de marche pour mieux repartir vers Villefranche-de-Rouergue, notre prochaine étape. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe, J.M. Lucas