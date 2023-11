Abbé Pierre : une vie de combats

Benjamin Lavernhe a accepté la lourde tâche de faire résonner les mots d’une des personnalités préférés des Français : l’Abbé Pierre. "Je pense que c’est un homme qui avait une telle sincérité et une telle manière d’investir son message qu’il bouleversait les gens", dit l’acteur. L'Abbé Pierre, ou l'histoire d'une vie hors norme. L'homme fut moine, puis résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Élu député, il trouvera sa cause. En 1949, il va fonder avec sa secrétaire Lucie Coutaz, le premier centre Emmaüs à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis). Ce centre existe encore. L'Abbé Pierre inventera ici le compagnonnage, offrant à des sans-abris un toit et un travail. À la même époque, il lancera son célèbre appel, au cœur de l'hiver 1954. Aujourd'hui, plus de 120 communautés Emmaüs existent. Elles accueillent près de 4 000 compagnons. Le message de l'Abbé Pierre n'est pas qu'une voix surgie du passé. En 2023 dans l'Hexagone, plus de 300 000 personnes vivent encore dans la rue. TF1 | Reportage S. De Vaissière, E. Drouillac, S. Humblot