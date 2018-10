Abbeville : quels nouveaux morceaux jouera le carillon du beffroi ?

Le carillon d'Abbeville joue un morceau différent toutes les heures. Jusqu'au 18 octobre 2018, les habitants vont pouvoir sélectionner les futurs morceaux qu'ils aimeraient entendre. Les Abbevillois ont le choix entre 20 chansons telles que "Y'a d'la joie" de Charles Trenet, "Imagine" de John Lennon et pourquoi pas "Despacito". C'est Mathieu Duclercq, arrangeur et pianiste qui va composer les morceaux sur un piano dont les touches correspondent à celle du carillon. À Abbeville, tout le monde est d'accord pour dire que la vie est un peu plus douce avec un peu de musique dans les rues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.