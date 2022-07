Abonnement téléphone et Internet : bientôt plus facile de résilier ?

Pour Jimmy, la résiliation de son abonnement Internet a tourné au casse-tête. Au final, ça lui a coûté une bonne centaine d'euros. Ces procédures à rallonge, c'est peut-être bientôt fini pour vous. Les députés pourraient obliger les opérateurs à rendre les résiliations d'abonnement téléphonique plus simples. "Ça sera formidable", "On doit être libre de résilier quand on veut", "Je pense que c'est une bonne chose", estiment quelques passants. Aujourd'hui, que vous impose la loi ? Exemple avec un abonnement téléphonique souscrit il y a six mois. Votre engagement est d'une durée de 24 mois et vos mensualités sont de 20 euros. Sauf que vous souhaitez résilier dès maintenant. Vous êtes alors obligés de payer les six mois restants de la première année, soit 120 euros, mais aussi 25% de la deuxième année, soit 60 euros. C'est cette dernière ligne de frais que l'Assemblée pourrait supprimer. De quoi donner un petit coup de pouce aux consommateurs. Si cette proposition est votée, elle entrera en vigueur en février 2023. TF1 | Reportage J. Duong, A. Barth, A. François-Poncet