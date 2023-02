Abonnements dans les commerces : la bonne affaire ?

S’abonner pour profiter de son salon de coiffure quand on le souhaite ou presque. L’idée a séduit Angèle dès le début. C’est 60 euros mensuels pour un rendez-vous par semaine et des réductions sur chaque soin supplémentaire. Elle a trouvé son compte, tout comme ce client : 17,90 euros par mois. "C’est nettement moins cher", confie ce dernier. La moitié de la clientèle du salon a adhéré à un abonnement mensuel sans engagement. Pour le responsable de la franchise, c’est un revenu assuré. La formule de l’abonnement intéresse de plus en plus d’enseignes, notamment dans la grande distribution. Dans cette chaîne, on le pratique depuis près de cinq ans : 7,50 euros par mois ou deux euros pour les étudiants. Elle donne droit à 10% sur tout le magasin et 15% sur les produits frais. Le panier moyen serait lui aussi plus élevé, au moins un tiers de course en plus. La formule des abonnements devrait s’étendre de plus en plus. D’autres grandes surfaces testent le système depuis quelques mois. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux