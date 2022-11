Abri du marin : un symbole ouvrier très convoité

L'Abri du marin est l'un des emblèmes de Douarnenez (Finistère). Ce bâtiment est implanté sur le port depuis plus de 100 ans. Alors, pas question pour Yuna Le Braz de voir cet édifice, classé monument historique, transformé en appartements de luxe. L'ancienne propriétaire, une avocate parisienne, a cédé son bien à un promoteur immobilier. Aujourd'hui, les habitants contestent le projet. Au début du XXe siècle, ce bâtiment est un refuge pour les marins. C'était un lieu populaire où ils s'instruisaient et jouaient aux cartes. Il a été construit par Jacques de Thézac, un amoureux de la mer. En Bretagne, il existe quinze abris du marin. À ce jour, la plupart ont été réhabilités. Pierre Iwens est l'arrière-petit-fils du créateur des abris du marin. L'éventuelle transformation de celui de Douarnenez l'affecte plus que quiconque. "C'est le plus grand des abris du marin. Il risque d'être défiguré et de perdre son âme (...) je trouve ça dommage", rapporte-t-il. À Douarnenez, une manifestation est prévue ce samedi pour protester contre le projet immobilier. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Jeunemaître, A. Janssens