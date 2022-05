Abris de jardin : la taxe augmente de 7%

Lorenzo a aménagé ici il y a quelques mois. Dès son arrivée, il a fait construire un abri de jardin, un bâtiment indispensable pour ce bricoleur. Un espace volumineux de 18 mètres carrés, qui va lui coûter un peu plus cher. La taxe d'aménagement augmente de 7 % cette année. Son montant varie selon le taux d'imposition de la commune. Lorenzo devra débourser plus de 400 euros. "Je ne m'y attendais pas. Il y a des taxes et des surtaxes, on n'en finit pas", se plaint-il. Son voisin Gérard, lui, a plus de chance. Son cabanon fait, en effet, moins de cinq mètres carrés. Il est donc exempté de taxe. Même chose pour les abris inférieurs à 1,80 mètre de hauteur et les constructions ouvertes. Dans une entreprise de construction en bois à Toulouse, on a trouvé la parade. Une gamme de petits cabanons a été développée. "Comme une grande armoire de jardin, c'est un abri qui peut être évolutif. Ils ne seront pas imposés normalement par cette nouvelle taxe ", explique le responsable. Cet impôt n'est à payer qu'une fois, mais il s'applique également pour les piscines. TF1 | Reportage P. Mislanghe, F. Guinle, L. Cammas