Absence de trace d'effraction extérieure lors d'un cambriolage, quelles solutions pour se faire indemniser ? Le 13H à vos côtés

Le domicile d'une femme a été cambriolé en son absence. L'assurance refuse de l'indemniser, car il n'y a pas de trace d'effraction. Quels sont les recours possibles ? Pour rappel, une effraction est un forcement, une dégradation ou une destruction d'une fermeture ou d'une clôture. Elle laisse forcément des traces matérielles et c'est à la police de les repérer. S'il n'y en a pas, c'est là qu'on parle d'un vol sans effraction. S'il n'y a pas eu d'effraction en général, les assurances considèrent que vous avez peut-être commis une négligence comme oublier d'avoir fermé la porte à clé ou laisser la fenêtre ouverte. Dans ce cas, il n'y a pas de remboursement. Mais quels sont les cas dans lesquels on peut espérer être remboursé ? En analysant le contrat multirisques, il y a l'usage de fausses clés, un vol par escalade ou un vol commis par un salarié. Il faut toutefois réussir à prouver que vous n'avez pas commis d'erreur et qu'il y a bien eu une intrusion. Vous pouvez chercher ses traces, mais ne touchez à rien. Ensuite, portez plainte et déclarez le vol à son assureur. T. COIFFIER