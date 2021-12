Absences des enseignants : un coût colossal selon la Cour des comptes

Devant un rectorat, des parents d'élèves se sont réunis pour protester. De nombreux professeurs ne sont pas remplacés, et cela donne des heures de cours perdues pour leurs enfants. Partout dans l'Hexagone, des parents sont dans la même situation. Des pétitions fleurissent même sur Internet. La Cour des comptes estime que sur l'année 2018-2019, une heure de cours sur dix aurait été perdue au collège et au lycée, soit 24% de plus que l'année précédente. Deux fois sur trois, ces absences s'expliquent par les professeurs qui sont convoqués en formation ou en jury d'examen pendant leurs heures de cours. La Cour des comptes ne préconise pas de recruter des enseignants, mais évoque des pistes pour améliorer la situation. Favoriser les remplacements entre collègues, planifier les formations en dehors des heures de cours, ou bien développer les cours en vidéo en cas d'absence. Le ministère de l'Éducation rappelle que certaines de ces propositions sont déjà mises en place, et que ce sujet est une priorité. TF1 | Reportage D. Sitbon, C. Casanova, C. Ebrel