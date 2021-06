Abstention historique aux régionales et départementales : l’analyse d’Adrien Gindre

À en croire notre partenaire Ifop-Fiducial, l’abstinence record lors du premier tour des élections régionales et départementales montre surtout que les jeunes se sont éloignés de ce scrutin. Chez les 18-24 ans, il y a eu 84% d’abstention, 81% chez les 25-34 ans. Et même chez les 65 ans et plus, ceux qui, habituellement, votent beaucoup, l’abstention est majoritaire. Chez les électeurs de Marine Le Pen, on a enregistré 71% d’abstention. Ce qui explique le score qu’on a vu dimanche soir. Beaucoup d’abstinence, chez les chômeurs, les catégories les plus populaires. Mais cela s’élargit avec une mention majoritaire également chez les diplômés du supérieur et des cadres. Cela montre une rupture, un échec de la classe politique à convaincre de l’intérêt d’aller voter, de l’intérêt de ce que font nos régions et nos départements alors qu’ils gèrent les lycées, les collèges, les transports, notre vie quotidienne. Jean Castex s’en est inquiété ce lundi matin par ce message : “Faire gagner l’abstention, c’est faire perdre la démocratie. (...) Je lance un appel solennel pour dimanche. Votez !”. Il a raison de s’inquiéter. À dix mois de la présidentielle, ce n’est pas anodin. Certes, c’est une élection, habituellement, plus mobilisatrice, mais avec ce record actuellement, rien n’est sûr pour l’année prochaine, 2022.