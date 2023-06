Absurde : gaspiller de l'électricité ou payer trois millions d'euros

C'est jour de marché à Arques (Pas-de-Calais). Ici, personne ne comprend cette histoire ubuesque d'électricité que l'entreprise Arc International, le plus gros employeur du secteur, devrait payer pour rien. Arc International emploi 5 000 personnes et fabrique du verre. Il y a quelque temps, l'entreprise signe avec un fournisseur d'électricité un contrat, pour avoir des prix plus intéressants. Mais elle s'engage pour une production de kWh. Sauf que la production baisse en avril dernier et il est décidé de fermer un four. Le contrat n'est plus respecté et le fournisseur réclame alors trois millions d'euros de pénalité, ou de faire tourner les fours pour rien. Chez les commerçants, on retrouve les mêmes sentiments de gâchis. C'est le cas de la boulangerie par exemple. Le tout dans un contexte où Arc International a mis en place un chômage partiel. L'entreprise a demandé à Bercy d'intervenir auprès du fournisseur, mais aussi au niveau européen pour trouver une solution plus intelligente. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman