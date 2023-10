Acapulco dévastée par l'ouragan Otis

Des boulevards recouverts de boues, des arbres arrachées et des immeubles éventrés par la force des vents... aujourd'hui, Acapulco n'a plus grand-chose de paradisiaque. L'ouragan Otis a tout dévasté. Depuis sa chambre d'hôtel, ce touriste nous montre l'étendue des dégâts. Lorsqu'il parvient enfin à sortir de l'hôtel, il n'en croit pas ses yeux. Sans électricité ni réseau téléphonique, la célèbre station balnéaire est coupée du monde. Les habitants et les touristes ont tous été pris de court par cet ouragan. Certains d'entre eux ont tout perdu. Les rescapés tentent de sauver tout ce qu'ils peuvent. Dans un supermarché, la garde nationale permet à la population de récupérer des provisions et de la nourriture. D'autres habitants de la région ont préféré partir à pied pour rejoindre une ville épargnée par l'ouragan. Des véhicules de l'armée et un convoi d'aide humanitaire sont en route pour venir en aide aux habitants d'Acapulco. Pour l'instant, les autorités n'ont communiqué aucun bilan des victimes. TF1 | Reportage A. Bourdarias, A. Creff, E. Duboscq