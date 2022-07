Accalmie sur le front des incendies en Gironde

Nouvelle journée de mobilisation pour ces sapeurs-pompiers. Comme c'était déjà le cas mercredi, le feu ne progresse plus. En clair, il ne touche plus de nouvelles zones. Les flammes diminuent et sont beaucoup moins nombreuses, comme le montre cette carte de la Nasa. Les points rouges représentent les feux toujours en cours et les blancs, ceux qui sévissaient il y a une semaine. Un bilan encourageant pour les sapeurs-pompiers, mais le combat est loin d'être terminé. Le danger vient maintenant des fumerolles. Elles s'étendent sur des kilomètres. Il faut impérativement les noyer pour éviter des nouvelles reprises de feu. Dans leur lutte, les pompiers peuvent compter sur une météo plus favorable, notamment une baisse des températures, mais aussi l'aide précieuse des habitants et des agriculteur. Une nouvelle fois, ils sont venus prêter main-forte ce jeudi matin. TF1 | Reportage J. Cressens, F.X. Ménage