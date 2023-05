Accélérer la course aux haies

Sur plusieurs dizaines d'hectares, il y a des terres agricoles rectilignes avec peu d'arbres. Voici l'image que l'on se fait de nos campagnes aujourd'hui, mais ça ne sera plus le cas ici. Cette ferme de Haute-Saône va planter 1 000 arbres, trois km de haies pour offrir plus de confort à ses vaches. Ces dernières années, de plus en plus d'arbres sont plantés pour former des haies, souvent à coup de subvention, mais ça ne suffit pas pour reboiser le territoire. Depuis les années 50, les haies sont déracinées pour agrandir les parcelles, et laisser passer des engins agricoles toujours plus larges. Aujourd'hui, les agriculteurs en replantent. Des économies et une solution bien utile lors des vagues de sécheresse. Ce système est efficace, mais le restera-t-il face au réchauffement climatique ? Sur cette parcelle expérimentale en Côte-d'Or, on suit régulièrement la pousse de dizaine de variétés d'arbres. L'objectif, c'est de deviner lesquels sont résistants au réchauffement climatique, et pour cela, plusieurs hypothèses sont testées. Ce que l'on sait déjà, c'est que les haies sont de solides alliées contre le dérèglement climatique. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin