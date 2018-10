"Les accents sont et font la France"

Jean-Luc Mélenchon s'est moqué de l'accent d'un journaliste originaire de Toulouse hier 17 octobre 2018. Or, ces accents font la fierté des Toulousains. D'ailleurs, pour certains marchands, ils constituent même une stratégie de marketing. Quant aux gens du Sud, ils n'ont pas d'accent mais ils narrent surtout la convivialité de leur peuple. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.