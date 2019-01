Accès à Internet : le Défenseur des droits alerte sur la fracture numérique

Dans son dernier rapport, le Défenseur des droits pointe la fracture numérique visant l'accès aux services publics. Presque six millions de Français n'ont pas Internet et 541 communes sont encore en zone blanche. À Erny-Saint-Julien, dans le Pas-de-Calais, les habitants ont du mal à accéder aux sites, notamment administratifs, à cause de problèmes de réseau. Le village attend une antenne-relais depuis 2015. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.