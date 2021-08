Accessoires de plage : plongée dans les archives de l’INA

Indispensables partenaires, les accessoires de plage ont inspiré les créateurs. Sans surprise, dans les années 60, c'est Saint-Tropez qui donne le ton avec le tapis de sable devenu utilitaire. Le tapis de plage est très utile aussi pour marquer discrètement son territoire. Le parasol, lui, a traversé le temps, immuable protecteur de nos siestes et de nos lectures d'été. Pour les pique-niques, si vous n'avez pas l'âme d'un Robinson, l'indémodable glacière fait parfaitement l'affaire. Quant aux bouées et autres accessoires de jeu, il n'y a pas trop d'évolution majeure non plus. A la fin des années 60, c'est dans les sports de glisse que l'on innove. Le skido, ancêtre du paddle, n'a pas fait long feu ainsi que de curieux chapeaux. Dans les années 90, un nouvel accessoire s'invite dans nos paniers de plage et sème la discorde : le téléphone. Mais il reste bien une solution pour échapper aux importuns, prendre le large.