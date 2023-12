Accident avec la voiture prêtée par le garage : qui paie ? Le 13H à vos côtés

Le prêt d'un véhicule de courtoisie n'est pas une obligation pour un garagiste. C'est un geste commercial qui est gratuit et la voiture est prêtée pendant quelques jours. Pour ce cas, il n'y a pas de règle spécifique ou écrite. Ça se fait au cas par cas, et il y a plusieurs cas de figure. Si ce prêt fait l'objet d'un contrat, c'est simple, il faut regarder ce qui est écrit. S'il n'y a pas de contrat, il est d'usage que c'est le garagiste qui assure au tiers le véhicule. Attention ! En cas d'accident, cette assurance ne couvre que les dommages causés à autrui. Dans le cas d'Angélique, elle n'est pas responsable de l'accident. C'est un jardinier qui a brisé le pare-brise. C'est à l'assurance de cette entreprise de jardinage de prendre en charge les dégâts. Il faut donc faire attention quand on emprunte un véhicule de courtoisie. Vérifiez l'état de la voiture, renseignez-vous sur l'assurance, et transférez les garanties de votre assurance. T. Coiffier