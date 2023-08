Décès du journaliste Gérard Leclerc : ce que l'on sait sur l'accident de son avion

Ce mercredi matin, les recherches se poursuivent dans l’estuaire de la Loire, aux abords de la commune de Lavau-sur-Loire. Des recherches difficiles, l’épave de l’avion a été localisée dans la vase, à plusieurs mètres de profondeur. Gérard Leclerc pilotait un petit avion de tourisme. Il a décollé mardi de Loudun (Vienne), avec un ou deux autres passagers en direction de la Baule (Loire-Atlantique). Trois-quarts d’heure plus tard, il a disparu des radars. Une habitante qui a vu tomber l'appareil témoigne face à notre caméra. Temps clair, pas de message de détresse, rien pour l’instant ne permet d’expliquer le drame. Le pilote était le demi-frère du chanteur Julien Clerc. Hier, il se rendait à l’un de ses concerts. Gérard Leclerc, c’était un visage familier, avec ses 40 ans de présence à la télévision et à la radio. Il était un journaliste politique respecté de tous. Marié à l’animatrice vedette Julie Leclerc, père de trois enfants, le journaliste avait 71 ans. TF1 | Reportage C. Auberger, S. Gerche, X. Baumel