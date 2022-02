Accident de chasse : émotion dans le village de la victime

L'ambiance est lourde ce matin dans les petites rues de Flagniac. Les habitants sont encore sous le choc, abasourdis après l'annonce du décès de Mélodie, qui est née et qui a grandi ici. Un millier d'habitants à peine, et autant de personnes touchées par le drame survenu samedi après-midi. Que ce soit son père David ou son grand-frère, Maxime, tout le monde a déjà croisé Mélodie et sa famille. Patrick, lui est un ami de longue date du papa de Mélodie. Voisin de la maison familiale, il est encore sonné par l'accident de chasse qui a coûté la vie à la jeune randonneuse. "C'est une jeune fille qui jugeait personne, elle aimait la nature. Il n'y a pas de mot, c'est catastrophique." À 30 minutes de là, dans le village de Cassaniouze, où le drame s'est produit, l'émotion est également omniprésente. La jeune chasseuse de 17 ans, à l'origine du tir mortel, est originaire d'un village voisin mais y fréquentait un garçon. Le parquet d'Aurillac vient d'annoncer la poursuite de la garde à vue de la jeune fille. De leur côté, les amis de Mélodie ont exprimé leur volonté d'organiser une marche blanche. TF1 | G. Frixon, P. Delannes