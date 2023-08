Accident de jeu gonflable : le parc aurait-il dû fermer ?

Il est quinze heures, dimanche après-midi, quand une structure gonflable d’un parc aquatique s’envole. Un père de 35 ans et sa fille de trois ans et demi sont violemment projetés dans les airs. En urgence absolu, ils sont transférés à l’hôpital de Marseille. L’homme décède dans la nuit, l’enfant est toujours dans un état critique. Comment cette installation a-t-elle pu s’envoler ? C’est actuellement la question que se posent de nombreux habitants. Le parc était installé depuis deux mois sur un terrain communal. La mairie affirme ne pas avoir de responsabilité. Contrairement aux parcs d’attractions, selon les spécialistes du secteur, pas d’obligation légale de vérifier ces installations. Cela tient à la volonté des gérants. Hier, celui de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume nous garantissait avoir vérifié tout son matériel. Se pose ensuite la question du vent. Hier, des rafales ont soufflé jusqu’à 56 km/h, bien au-delà de la vitesse maximale recommandée pour ouvrir ces attractions. Y a-t-il une négligence du gérant ? Les installations étaient-elles défaillantes ? Autant de questions auxquelles devra répondre l’enquête confiée aux gendarmes de Saint-Maximin. TF1 | Reportage C. Gerbelot, N. Carme, J. Maviert