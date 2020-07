Accident de la route dans l'Aisne : les riverains choqués

Un nouveau drame de la route a tué quatre enfants à Laon (Aisne). La voiture dans laquelle ils se trouvaient a été percutée par un poids lourd et un autre véhicule avant de s'embraser. Les habitants de la commune sont encore sous le choc, notamment les témoins de l'accident. Certains ont même déposé des fleurs sur la route en hommage aux enfants décédés. Le conducteur du camion, quant à lui, est toujours en garde à vue.