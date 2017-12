Accident de Millas : Saint-Féliu-d'Avall rend hommage aux victimes

Les obsèques des enfants tués dans la collision entre le bus scolaire et le train à Millas auront lieu ce jeudi 21 décembre 2017. Après une prière en mémoire du petit Yonas, un des enfants qui ont péri dans l'accident, un rassemblement est prévu à la grande mosquée de Perpignan pour une minute de silence. A Saint-Féliu-d'Avall, cette tragédie bouleverse les habitants. Ce mercredi, ils sont venus se recueillir devant les cercueils des enfants et montrer leur solidarité aux parents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.