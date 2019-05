Accident de Millas : un rapport d'enquête accable la conductrice du car

En décembre 2017 à Millas, six enfants avaient trouvé la mort dans un accident de car scolaire percuté par un train sur un passage à niveau. Selon le BEA (Bureau d'enquêtes sur les accidents), "la non-perception de la conductrice de l'état fermé du passage à niveau malgré la signalisation en place" serait le scénario le plus probable. Une défaillance causée par la consommation d'un médicament incompatible avec la conduite d'un véhicule. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.