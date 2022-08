Accident de trottinette : deux adolescents tués à Lyon

L'accident s'est produit quelques minutes plus tôt, vers 18 heures lundi. En dépit des moyens de secours déployés, les deux victimes sont très rapidement décédées. Selon plusieurs témoins, ils étaient projetés à plusieurs mètres. Un riverain a donné l'alerte. Les deux adolescents de quinze et 17 ans circulaient sur une trottinette sans protection. Ils ont été percutés par une ambulance privée. Quelques minutes plus tard, un témoin découvre une scène glaçante. Le choc a eu lieu sur une route réservée au bus et aux deux-roues non immatriculés. L'ambulance partait en intervention. Mais avait-elle le droit de rouler sur cette voie ? Même pour les professionnels de secours, la réponse semble floue. Depuis 2019, le vêtement réfléchissant de nuit, l'avertisseur sonore, les éclairages avant et arrière sont obligatoires pour les trottinettes. En revanche, le port du casque ne reste que recommandé. L'analyse des vidéos des caméras de surveillance permettra peut-être de déterminer précisément les circonstances du drame. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Agi, D. Paturel